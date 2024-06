São Paulo

O fortalecimento do nome do coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a vice de Ricardo Nunes (MDB) na eleição para a Prefeitura de São Paulo, gerou revolta em lideranças do PP.

Nomes como o deputado estadual Delegado Olim (SP) e os federais Coronel Telhada e Fausto Pinato têm se organizado para barrar o ex-comandante da Ceagesp. Eles pediram uma reunião com o presidente do partido, Ciro Nogueira, para manifestar insatisfação.

Coronel da reserva Mello Araújo durante encontro com Jair Bolsonaro - Reprodução-2.mai.2021/@melloaraujo10 no Instagram

"Ele não agrega um voto. Não subo no palanque ao lado dele. Quando estava na Ceagesp, encheu de viaturas da PM. Quando perguntei o tamanho do desfalque de viaturas da PM por causa das ações dele, recebi uma resposta vaga, sem dados. Se o Tarcísio [de Freitas, governador] está apoiando esse nome só para agradar o Bolsonaro, está indo para o caminho errado", afirma Olim.

Nesta segunda-feira (10), Tarcísio disse apoiar a escolha de Mello Araújo para a vice.

"Eu quero que o Ricardo Nunes ganhe. Vou fazer campanha para ele. Mas não aceito ficar ao lado do Mello Araújo. Ele está criando uma minirrebelião no PP", completa o parlamentar.

Pinato afirma que Bolsonaro, ao forçar a indicação de Mello Araújo, parece estar querendo arrumar um motivo para brigar com Nunes e, dessa forma, ficar livre para apoiar Pablo Marçal (PRTB).

O nome de Mello Araújo ganhou força nas últimas semanas, com a entrada de Marçal na disputa. Com a opção do coach na eleição, o ex-presidente e seus aliados passaram a pressionar Nunes a fazer gestos mais explícitos de aliança com o bolsonarismo —sendo o mais importante deles a escolha de Mello Araújo para a vice.

Nesse cenário, Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais e favorito dos presidentes de partidos que compõem a coligação de Nunes, desistiu de disputar a vice, o que deu ainda mais força para Mello Araújo.