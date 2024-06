São Paulo

A Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, presidente da Transwolff, empresa de ônibus investigada por suposta ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele foi preso em 11 de abril e atualmente está na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

O advogado Roberto Vasco Teixeira Leite, representante de Pacheco, afirma que a soltura ainda depende dos trâmites burocráticos com o presídio.

Luiz Carlos Efigênio Pacheco, dono da Transwolff, foi preso em operação que liga o PCC a empresas de ônibus - Reprodução/Linkedin

"Foi concedido o habeas corpus na sessão agora da manhã, foi concedida a revogação da prisão preventiva", afirma o advogado.

Comandada por Pacheco, a Transwolff tem a segunda maior frota de ônibus da cidade de São Paulo e é acusada pela Promotoria de usar dinheiro do crime organizado para vencer licitações de transporte público e comprar ao menos 50 coletivos, em 2015.

Pacheco é um dos alvos de operação do Ministério Público que acusa duas empresas de ônibus de integrarem esquema de lavagem de dinheiro do PCC, a Transwolff e a UPBus.

Ex-perueiro clandestino, Pandora teve um salto no patrimônio, entre 2017 e 2018, de R$ 15 para R$ 80 milhões, segundo informações obtidas via quebra de sigilo bancário, mostrou reportagem da Folha. A movimentação foi alvo de alerta do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) já que os valores eram incompatíveis com sua ocupação.

O enriquecimento ocorreu após a Transwolff, fundada em 1987 por sua mulher, Helena Cristina Reis Magela, se associar a uma empresa com indícios de envolvimento com o crime organizado, segundo as investigações.