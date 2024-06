Presidente do PL no estado de São Paulo, Tadeu Candelária afirmou que em 2026 o partido vai aumentar suas bancadas no país e que terá o governador de São Paulo em suas fileiras, em declarações feitas neste sábado (8) durante evento em Mogi das Cruzes (SP).

"Nós somos o maior partido do Brasil e do estado de São Paulo. E Mogi vai receber esse apoio. Não vai ser até 2026, porque em 2026 nós vamos aumentar as nossas bancadas e vamos ter o governador do estado no PL e o presidente da República também, pela força que nós temos hoje", afirmou.

O presidente estadual do PL não citou nominalmente o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mas a ida do ex-ministro da Infraestrutura para o partido de Jair Bolsonaro (PL) é um tema que sempre volta ao noticiário. Da última vez que o assunto surgiu, em maio, o governador afirmou que não mudaria de partido "neste momento."

O ato em Mogi das Cruzes, reduto eleitoral do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve a participação da pré-candidata do partido à prefeitura, Mara Bertaiolli, casada com o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Marco Bertaiolli.

"Nós temos 350 candidaturas a prefeitos no estado de São Paulo, devemos fazer em torno de 150 prefeitos. Mogi é a cidade que vamos trabalhar mais para que isso aconteça", afirmou Tadeu Candelária no evento. "Não vai faltar apoio e estrutura de campanha para a Mara e para o Téo Cusatis. Trago aqui a palavra do Valdemar, o boy, nosso presidente nacional."