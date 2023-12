Presidente do PL do estado de São Paulo, Tadeu Candelária disse em encontro da ala feminina do partido no sábado (9) que a deputada federal Rosana Valle (PL) terá apoio do governador Tarcísio de Freitas no ano que vem na eleição para a Prefeitura de Santos.

A deputada Rosana Valle (à dir.) em evento do PL Mulher com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Divulgação

"A deputada tem tudo para se eleger lá, e vai se eleger, com o apoio do presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio e da dona Michelle", disse Candelária em evento do PL Mulher de São Paulo na cidade de Campos do Jordão.

A situação na cidade litorânea poderá colocar em palanques opostos o governador e o ex-presidente.

Tarcísio é do Republicanos, e recentemente apadrinhou a filiação ao partido do atual prefeito, Rogério Santos, ex-tucano, que é candidato à reeleição.