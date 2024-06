O governo já mapeou 2.500 imóveis novos vazios que poderão ser destinados a famílias com renda até R$ 4.400 vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre o final de abril e maio.

O dado foi apresentado pelo ministro Jader Filho (Cidades) ao presidente Lula (PT) em almoço neste sábado no Palácio da Alvorada, em Brasília. Participaram do encontro a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Presidente Lula e ministro Jader Filho (Cidades) em cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC Seleções - Gabriela Biló /Folhapress

No encontro, Jader Filho afirmou que, dos 2.500 imóveis vazios, há unidades da União, do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, imóveis que estão em leilão e de construtoras. O governo está comprando os imóveis por até R$ 200 mil para alocar as famílias desalojadas pelas chuvas.

O ministro também falou ao presidente sobre novos métodos de obras do Minha Casa, Minha Vida, que agilizam a construção, como a adoção de paredes pré-fabricadas.