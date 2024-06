A lista tríplice formada para uma vaga de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) pode deixar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma situação difícil, a depender de quem sejam os indicados.

Nomes prováveis ao STJ colocarão presidente Lula em situação difícil junto a ministros do STF - Pedro Ladeira/Folhapress

Um dos nomes prováveis para constar da relação é o juiz federal Ney Bello, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Ele conta com apoio dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Outro bem cotado é Carlos Brandão, também do TRF-1, apadrinhado pelo ministro Nunes Marques.

Escolher entre Bello e Brandão, portanto, seria desagradar a alguma poderosa ala do STF.

Além deles, Rogerio Favreto, do TRF-4, vem sendo bastante citado. Próximo de lideranças do PT, ele foi o responsável por ter dado uma polêmica decisão que soltou Lula em 2018, depois revogada. Caso o presidente o nomeie, no entanto, poderá ser acusado de aparelhar o STJ.

A lista tríplice, formada por desembargadores a partir de pré-seleção do STJ, deve ser encaminhada a Lula ainda neste semestre para que o presidente faça sua escolha.