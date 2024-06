São Paulo

Vereadores de São Paulo iniciaram uma disputa para batizar o novo Parque Municipal do Rio Bixiga, que será criado após acordo a que chegaram a gestão Ricardo Nunes (MDB) e o Grupo Silvio Santos, dono da área.

As opções são dar o nome do diretor José Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e principal responsável pelo movimento pela criação do parque, ou da família do apresentador de TV.

Os defensores da homenagem a Zé Celso, que morreu em 2023, são encabeçados pelo vereador Xexéu Trípoli (União Brasil), que apresentará uma emenda ao projeto de criação do parque

Silvio Santos e Zé Celso durante conversa a respeito da disputa pelo terreno vizinho ao Teatro Oficina - Reprodução-6.jul.2023/TV Folha

"Nosso objetivo é homenagear uma pessoa que batalhou pela cultura de São Paulo e do Brasil. Não consigo ver como não dar o nome dele para o parque", afirma Tripoli.

O outro grupo, liderado pelos vereadores Rubinho Nunes (União Brasil) e João Jorge (MDB), propõe que o parque leve o nome Abravanel, sobrenome de Silvio Santos (nome artístico de Senor Abravanel).

Nunes afirma se tratar de "uma justa homenagem ao Silvio Santos e toda família Abravanel, por todas suas reais e imensuráveis contribuições com nossa cidade."

As emendas serão apresentadas na sessão de votação do projeto de lei, que deve acontecer na terceira semana de junho.

O parque será comprado pela prefeitura pelo valor de R$ 64,3 milhões do Grupo Silvio Santos, que planejava construir três prédios no local e, por isso, sempre resistiu à iniciativa de Zé Celso.