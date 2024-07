O pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) fará nesta segunda-feira (22) uma visita ao Ceagesp, na zona oeste da capital paulista.

O candidato à prefeitura Guilherme Boulos (PSOL), durante sua convenção - Rafaela Araújo/Rafaela Araújo/Folhapress

O entreposto comercial, administrado pelo governo federal, foi comandado pelo coronel Ricardo de Mello Araújo, vice de Ricardo Nunes (MDB), durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Boulos vem mencionando este fato para demonstrar a ligação de Bolsonaro com Nunes.

Na convenção que oficializou sua candidatura, no sábado (20), ele disse que o ex-presidente forçou o coronel na chapa de Nunes, e contrastou a escolha com a de sua companheira de chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT).

O psolista estará acompanhado na visita do ministro da Previdência, Carlos Lupi, que é presidente licenciado do PDT, e do presidente do diretório pedetista na capital, Antonio Neto.

Ele deverá conversar com comerciantes, muitos dos quais reclamam da truculência de Mello durante sua gestão, quando frequentemente trabalhava armado.

O futuro vice de Nunes, por sua vez, busca usar a seu favor o fato de supostamente ter moralizado o entreposto e eliminado a corrupção no local.