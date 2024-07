Dois pré-candidatos a vereador do partido Novo no Rio de Janeiro lideram a arrecadação em plataformas de financiamento coletivo até o momento, segundo dados disponíveis no TSE.

Plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Pedro Duarte, que tenta mais um mandato, obteve cerca de R$ 100 mil, enquanto Jonathan Mariano arrecadou R$ 44 mil. O terceiro lugar pertence ao vereador Caio Godoi (PP), de Uberaba (MG), outro que busca a reeleição, com doações de quase R$ 40 mil até esta terça-feira (16),.

A arrecadação por meio de plataformas de financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding, é permitida pela legislação eleitoral no período de pré-campanha. Há no momento dez plataformas que tiveram o cadastro já deferido pelo TSE, e outras 12 com cadastro ainda incompleto.