O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) diz já ter visitado cerca de 30 favelas da cidade de SP desde o anúncio da pré-campanha a prefeito de São Paulo.

O pré-candidato Pablo Marçal (PRTB) durante visita a favela na zona sul de São Paulo - Divulgação

Nesta terça (16), ele esteve em mais três, na zona sul: Beira Rio, Olaria e Jardim Panorama. "Ele é muito bem recebido, ao contrário do Ricardo Nunes, que não pode entrar lá por causa do vice da Rota [coronel Mello Araújo]", diz Filipe Sabará, coordenador do programa de governo do pré-candidato, que o tem acompanhado nas visitas.

Um dos objetivos das visitas, segundo Sabará, é colher informações para o documento programático, que será apresentado em agosto. Uma dos focos do ex-coach é a defesa do empreendedorismo em comunidades carentes.