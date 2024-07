O pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, acenou com apoio ao nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para disputar a Presidência da República em 2026.

Em troca, quer apoio do União na disputa paulistana e ofereceu a vaga de vice.

O pré-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) - Rafaela Araújo/Folhapress

A conversa ocorreu em jantar nesta terça-feira (2) entre Marçal e caciques do União na casa do presidente nacional do partido, Antônio Rueda, em Brasília. Participaram também Caiado e o presidente da Fundação Indigo, ligada ao partido, ACM Neto.

Marçal acrescentou que poderia haver reciprocidade em outras cidades, apoiando candidatos do União Brasil em capitais em troca de uma coligação em São Paulo.

Um dos participantes diz que foi uma conversa "cheia de dedos", e que nada foi decidido.

A tendência do União é apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Além disso, o deputado federal Kim Kataguiri apresentou sua pré-candidatura e promete levá-la à convenção do partido.

Mesmo assim, o União e Marçal têm mantido uma boa relação, com contatos frequentes. Recentemente, o coach prestigiou a posse de Rueda na presidência do partido.