Os ministros petistas Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, participarão na tarde de sexta-feira (5) de anúncio de novas ações do programa federal de cozinhas solidárias com Guilherme Boulos (PSOL) no Grajaú, na zona sul de São Paulo.

O deputado federal e os ministros também visitarão, pela manhã, a cozinha solidária do Iporanga, na mesma região, onde distribuirão refeições.

Distribuição de almoço em cozinha solidária do MTST em 2021 - Divulgação/MTST

O objetivo do programa é fornecer almoço gratuito para pessoas em situação de fome.

A pré-candidatura de Boulos a prefeito de São Paulo foi definida como uma das prioridades do PT nas eleições de 2024. No sábado (29), o presidente Lula (PT) dividiu palanque com o psolista em dois eventos do governo federal na capital paulista e reforçou a estratégia eleitoral do seu aliado de se colocar como defensor dos mais pobres.

O Programa Nacional de Cozinhas Solidárias foi instituído a partir de iniciativa de Boulos, a partir de experiência implementada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Responsável pela execução do programa, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou em 5 de junho o primeiro edital, com investimento de R$ 30 milhões, para selecionar entidades gestoras interessadas em trabalhar com cozinhas solidárias.