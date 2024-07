Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (11) pela primeira-dama, Janja, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ambos dizem que a isenção das carnes na cesta básica foi uma vitória do presidente Lula, gerou irritação no grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja em encontro com atletas paralímpicos e olímpicos, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló/Gabriela Biló /Folhapress

"O presidente Lula também teve a sua vitória ontem [quarta-feira]. Ele tinha feito uma manifestação pública de que a carne tinha que estar na cesta básica, porque, afinal de contas, o acesso à proteína animal tem que ser garantido a todos os brasileiros", disse Haddad a Janja. A primeira-dama concorda: "Muito importante, muito importante", diz.

Segundo um integrante do GT da Câmara, o governo em nenhum momento se movimentou para colocar as carnes na cesta básica e o vídeo de Haddad seria um desrespeito com o grupo e uma falta de lealdade.

Ainda segundo esse parlamentar, em reunião com líderes partidários na véspera da votação, o ministro apenas manifestou preocupação com o impacto da medida na alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

Haddad também afirmou, no vídeo, que o governo conseguiu vencer a oposição do PL e incluir a carne na cesta básica. Na verdade, o partido de Jair Bolsonaro manifestou-se favoravelmente a essa inclusão durante as discussões sobre o projeto e apresentou um destaque para incluir o tema no texto.