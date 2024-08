Curitiba

Fabiano dos Santos, que até o início do mês estava como presidente estadual do PMB no Paraná, disse nesta quarta-feira (7) ao Painel que pretende buscar judicialmente a intervenção no diretório nacional da legenda, hoje nas mãos da empresária Suêd Haidar, candidata a vereadora no Rio de Janeiro.

A medida vem depois da confusão que se formou no partido em torno da candidatura da jornalista Cristina Graeml (PMB) à prefeitura de Curitiba.

Ele afirma que a Comissão Executiva Nacional do PMB dissolveu a comissão provisória da sigla no Paraná em 2 de agosto, sem que ele tenha recebido qualquer comunicação oficial. O objetivo seria derrubar a candidatura de Graeml, que é afinada com pautas bolsonaristas e se apresenta como um nome "em defesa dos valores conservadores". A reportagem ainda não conseguiu uma resposta da direção nacional do PMB.

Convenção do PMB em Curitiba, realizada nesta segunda-feira (5), definiu a jornalista Cristina Graeml como candidata à prefeitura - Divulgação/PMB

A despeito disso, na última segunda-feira (5), o partido realizou sua convenção, no Clube dos Sub-Tenentes e Sargentos do Exército em Curitiba, onde foi homologada a candidatura de Graeml e do seu vice, o empresário Jairo Ferreira Filho.

Agora caberá ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) analisar o caso. Fabiano dos Santos disse à Justiça Eleitoral que a "inativação do órgão partidário" foi feita de forma "abrupta, ilegal e sorrateira" e pede uma decisão judicial para "manter ou restabelecer de forma imediata" a comissão provisória do PMB no Paraná.

Ele afirma ao Painel que conversava normalmente com a direção nacional do PMB sobre a candidatura de Graeml há quase um ano e que foi pego de surpresa com a decisão que dissolveu a estrutura partidária no Paraná.

"Temos feito interlocução com a nacional desde setembro de 2023 e absolutamente em nenhum momento eles se opuseram à candidatura dela, seja por razões ideológicas ou posicionamentos dela. Nunca foi apresentada nenhuma resistência", afirmou ele.

Fabiano dos Santos disse que desde 2020 vem organizando o partido no Paraná e que o plano da eleição deste ano é lançar candidaturas na majoritária em mais de 20 municípios do estado, incluindo a capital.