Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, o apresentador José Luiz Datena reuniu-se nesta terça-feira (6) com o presidente do partido, Marconi Perillo, com o deputado federal Aécio Neves e o ex-senador José Aníbal, seu vice, para debater a estratégia para o debate na TV Band, que acontecerá na quinta-feira (8).

Será a primeira participação do apresentador em debates. Segundo Aécio, "Datena vai surpreender na forma e no conteúdo". O encontro aconteceu no escritório político de Perillo, em São Paulo.

José Luiz Datena durante encontro com Marconi Perillo, Aécio Neves e José Aníbal em São Paulo - Arquivo pessoal

O tucano tem se colocado como alternativa à polarização, marcada nacionalmente por Lula (PT), que apoia Guilherme Boulos (PSOL), e Jair Bolsonaro (PL), que tem o prefeito Ricardo Nunes (MDB) como aliado. Por isso, pretende fazer críticas aos dois no debate.

Além de Datena, participarão Nunes, Boulos, Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB).