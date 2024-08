O economista Bráulio Borges é um nome citado no Ministério da Fazenda para uma vaga na diretoria do Banco Central. Borges é economista-sênior da área de macroeconomia da LCA, pesquisador-associado do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) e atualmente colunista da Folha.

Em maio, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) chegou a recomendar nas suas redes sociais a leitura de artigo de Borges sobre a mudança das metas e o desafio da sustentabilidade fiscal. Mais recentemente, em evento organizado pelo BTG, o ministro voltou a elogiar o trabalho de Borges.

Se Lula indicar o diretor de Política Monetária para o Banco Central, Gabriel Galípolo, para substituir Roberto Campos Neto no comando do banco, o presidente terá que fazer mais três indicações até o final do ano para a diretoria