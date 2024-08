São Paulo

Ausente do debate promovido pela Veja nesta segunda-feira (19), a campanha de Ricardo Nunes (MDB) vai avaliar individualmente a participação do prefeito em encontros do tipo até o final da campanha. É o que afirma Baleia Rossi, presidente do MDB e coordenador da campanha de Nunes.

"Vamos avaliar caso a caso. O Ricardo Nunes quer discutir a cidade. Falar do problemas reais da população e dos projetos para solucioná-los. Infelizmente os dois primeiros debates baixaram muito o nível, desrespeitando principalmente o eleitor", diz o deputado federal.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) com dom José Neri após missa na Catedral de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo - Eduardo Knapp-16.ago.2024/Folhapress

Além de Nunes, Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) também decidiram se ausentar nesta segunda.

As equipes estão incomodadas com a postura de Pablo Marçal (PRTB). Nos debates anteriores, promovidos pela TV Band e pelo jornal O Estado de S. Paulo, Boulos e Nunes foram alvos do influenciador, que distribuiu ataques e fake news.