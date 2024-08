O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu decisão favorável à executiva municipal do União Brasil em Campinas para que seja mantido o apoio do partido ao prefeito Dário Saadi (Republicanos), que busca a reeleição.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, do Republicanos - Jardiel Carvalho/Folhapress

A decisão é uma derrota para o diretório estadual do União, que defendia o apoio à candidatura de Rafa Zimbaldi (Cidadania), com a indicação pelo partido do cargo de vice na chapa.

A legenda vive um racha na cidade do interior. Nos últimos dias, foram realizadas convenções de grupos rivais que trabalham pelo apoio a Saadi e Zimbaldi.

A decisão judicial representa uma derrota para o grupo ligado ao presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, que controla o diretório estadual.

Entre os apoiadores do prefeito, avalia-se que Leite tentou retirar o apoio a Saadi como recado ao governador Tarcísio de Freitas, também do Republicanos.

O presidente da Câmara estaria insatisfeito com o chefe do Executivo estadual desde a operação do Ministério Público que apontou elo de empresas de ônibus de São Paulo ligadas a Leite com o PCC (Primeiro Comando da Capital).