São Paulo

Secretário-executivo do gabinete do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o tucano Fábio Lepique critica a participação de José Luiz Datena (PSDB) na disputa municipal parodiando uma frase que marcou a história do partido.

"Perto das benesses oficiais, mas longe do pulsar das ruas, nasce o novo PSDB, linha auxiliar do PSOL em São Paulo", afirma Lepique, que participou de diversas gestões tucanas, como os governos Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, José Serra, João Doria e Bruno Covas.

O secretário-executivo da Prefeitura de SP, Fábio Lepique - Reprodução-21.mar.2024/@fabiolepique no Instagram

Como mostrou o Painel, aliados do prefeito estão incomodados com o que veem como tabelinha do apresentador com Guilherme Boulos (PSOL) na eleição.

A frase original, dita por Franco Montoro, ex-governador de São Paulo, celebrava o surgimento do PSDB em 1988.

"Longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, nasce um novo partido como resposta ao sentimento de indignação que tomou conta do povo com a traição à luta das Diretas Já", disse.