São Paulo

Lideranças do MDB que participam da campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) manifestam incômodo com o modo como tem se dado a participação do apresentador José Luiz Datena (PSDB) na disputa municipal.

Aliados históricos do PSDB, eles afirmam que Datena tem direcionado críticas muito duras a Nunes e tem feito elogios a Guilherme Boulos (PSOL) e ao presidente Lula (PT), que apoia o deputado federal na capital. Os caciques emedebistas questionam, então, qual é o PSDB que deseja se refundar a partir de uma aliança com o psolista.

Entrevista com José Luiz Datena (PSDB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo - Karime Xavier-22.jul.2024/Folhapress

Eles também dizem que a candidatura de Datena prejudica a de Nunes, que briga com ele pelo mesmo espaço no centro e na direita, e fortalece a de Boulos.

Os emedebistas destacam a participação do tucano na sabatina Folha/UOL, na qual ele disse que Boulos não é de extrema esquerda e que hoje é "um cara muito ponderado, perto do que ele foi na juventude". Datena também afirmou que é amigo do parlamentar e que foi chamado duas vezes para ser vice dele.

Em suas falas sobre a gestão Nunes, Datena tem associado o prefeito a corrupção e leniência com a participação do crime organizado no transporte público.

Como mostrou o Painel, Boulos telefonou a Datena para agradecê-lo pelos comentários na entrevista.

As críticas dos emedebistas acontecem após divulgação de pesquisa Quaest nesta terça-feira (30) que mostra Nunes, Boulos e Datena empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo.