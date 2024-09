O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, abraçou diversas posições bolsonaristas durante live com o jornalista Paulo Figueiredo nesta segunda-feira (16).

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição - Rubens Cavallari/Rubens Cavallari/Folhapress

Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes (STF) cometeu abusos em suas decisões contra pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Citou especificamente o ex-assessor presidencial Filipe Martins, que ficou preso durante seis meses, e o próprio Figueiredo, que vive nos EUA e se declara um "exilado". O prefeito se solidarizou com o entrevistador e disse que gostaria de estar tendo a conversa com ele no Brasil.

Pressionado a afirmar se defende a abertura de processo de impeachment de Moraes pelo Senado, Nunes admitiu essa possibilidade, tendo como base reportagens da Folha que mostram como o ministro fugiu dos ritos formais para abastecer os inquéritos das fake news.

"Em se confirmando o que a matéria [da Folha] trouxe, que é gravíssima, obviamente tem que se abrir o processo [contra Moraes], indiscutivelmente".

O emedebista também defendeu anistia para os presos pela vandalização da praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e fez uma comparação do episódio com a invasão no passado de prédios pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), comandado por Guilherme Boulos (PSOL).

"No 8 de janeiro deram penas altíssimas [aos invasores], e o Boulos não cumpriu um dia de pena, porque também invadiu o Ministério da Fazenda, depredou. Precisa ter equilíbrio nessas decisões", declarou.

Como mostrou o Painel, Nunes passou a defender bandeiras conservadoras nos últimos dias, na esteira do recuo nas pesquisas do influenciador Pablo Marçal (PRTB). A própria conversa com Figueiredo, um dos influenciadores mais atuantes no bolsonarismo, é parte dessa estratégia.

Em um exemplo de linguajar bolsonarista, o prefeito disse que era preciso vencer o "comunismo" representado por Boulos, e fez uma relação com a liberdade de expressão, bandeira do ex-presidente e seus apoiadores.

"Vencer o Boulos é vencer essa escalada que faz com que a liberdade de expressão possa correr um risco", declarou.

Sobre a eleição de 2026, foi categórico: apoiará o retorno de Bolsonaro ao Planalto, caso o ex-presidente recupere sua condição de elegibilidade. "O presidente Jair Bolsonaro se tornando elegível, eu com certeza irei apoiar", declarou.

Diversas vezes na conversa, de cerca de 1h15min, Nunes repetiu que é conservador. "A gente tem um conservador capaz de vencer a extrema-esquerda", afirmou. Declarou ser contra o aborto, a descriminalização das drogas e a chamada "ideologia de gênero".

Ao falar sobre vídeos de um programa da prefeitura chamado "Saúde para Todes", por pouco não soltou um palavrão. "Esse vídeo não foi colocado na minha gestão. Eu quando fiquei sabendo mandei tirar essa mer…, esse negócio na hora".

Nunes ainda fez um mea-culpa sobre ações que tomou durante a pandemia da Covid-19. Afirmou, por exemplo, que se arrepende de ter defendido a obrigatoriedade de vacina,.

"A questão da obrigatoriedade da vacina, eu tenho muito tranquilidade, depois de toda a experiência, e tenho humildade para falar isso, que hoje eu sou contra", declarou.

Também afirma que foram equivocadas medidas como fechamento do comércio, que na época ele defendeu. "Está provado que foi errado, até por conta do que está vindo agora de estudo", disse.