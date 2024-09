São Paulo

O cenário de completa tensão e incerteza que se anunciava na Venezuela por meses desaguou nas primeiras horas de 29 de julho. O órgão eleitoral afirmou que o ditador Nicolás Maduro foi reeleito para mais seis anos no poder. A oposição prontamente contestou e afirmou que houve fraude.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o líder do regime teria obtido 51,2% votos, enquanto o opositor Edmundo González, à sombra da líder María Corina Machado, teria apoio de 44,2%. A participação teria sido de 59% no país em que votar não é obrigatório.

Para discutir se Nicolás Maduro pode não tomar posse na Venezuela, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Mayara Paixão, correspondente para América Latina, no Como É que É? desta terça-feira (17).

