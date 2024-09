São Paulo

Lideranças do União Brasil pretendem buscar a filiação de Pablo Marçal (PRTB) após o fim da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Independentemente do resultado, a avaliação é a de que o influenciador já mostrou grande potencial eleitoral e será disputado por diversos partidos grandes.

Os representantes do União avaliam que o partido tem diversas vantagens em relação aos demais. A primeira é o fato de que outras legendas de direita possuem figuras com as quais Marçal já começa a rivalizar, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, no PL, e o governador Tarcísio de Freitas, no Republicanos, que têm projetos nacionais.

Influenciador Pablo Marçal (PRTB) após debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo - Bruno Santos-14.ago.2024/Folhapress

No União, ele poderia ser a principal aposta nacional do partido.

Além disso, o União é o segundo maior partido em tamanho de bancada na Câmara dos Deputados entre as siglas de direita, atrás somente do PL.

Em abril, Marçal teve conversas com líderes do União Brasil, que tentaram atrai-lo para disputar a Prefeitura de São Paulo, mas sem sucesso. Os dirigentes do partido avaliam que o canal aberto naquele período pode facilitar a aproximação para filiação após a eleição.

Por fim, o partido tem atualmente uma ponte com Marçal por meio do vereador Rubinho Nunes (União), que decidiu abandonar a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e apoiar o influenciador.

Na cúpula do União, a avaliação é a de que Marçal não fará esforço para permanecer no PRTB, que tem sido uma das principais fontes de problemas de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, seja pela falta de tempo de TV, seja pelas suspeitas de ligação de seus dirigentes com a facção criminosa PCC.