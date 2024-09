São Paulo

Amigos de José Luiz Datena (PSDB) têm pedido a ele que interrompa a candidatura a prefeito de São Paulo. Entre os principais motivos estão as limitações de saúde do apresentador e a frustração com as dificuldades da campanha.

Procurado pelo Painel para falar sobre o tema, ele diz que não abandonará a candidatura.

José Luiz Datena (PSDB) participa de sabatina Folha/UOL com candidatos sobre temas de São Paulo

Nesse sentido, ele contempla pedido de lideranças tucanas que insistem para que ele leve a candidatura até o fim, sob o argumento de que ainda há chances de crescimento e, principalmente, que é importante que ele defenda suas propostas, independentemente do resultado.

Eles também consideram fundamental a permanência de Datena para ajudar na eleição de uma bancada de vereadores do partido, que atualmente é inexistente.

Um dos amigos de Datena que apelam para a desistência é o senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Ele diz que os problemas de saúde, especialmente a retirada do pâncreas há 20 anos e os problemas decorrentes, impedem o tucano de fazer campanha em diferentes regiões da cidade, e afirma que o nível da campanha está abaixo do esperado pelo apresentador.

Kajuru defende que Datena se concentre em disputar o Senado em 2026. No entanto, o candidato disse, em sabatina realizada por Folha e UOL nesta sexta-feira (13), que, se não for eleito em outubro, colocará um fim à sua tentativa de carreira política.

Reportagem do UOL mostrou que Datena perguntou na semana passada ao presidente da sigla, Marconi Perillo, e ao deputado federal Aécio Neves se o PSDB gostaria de trocar o candidato. Eles disseram, no entanto, que querem manter o projeto atual.