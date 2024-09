As gravações eleitorais da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para candidatos a vereador do partido no Rio de Janeiro têm gerado reclamações dentro da legenda.

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, grava propaganda para Professora Fátima Lima, candidata a vereadora do partido no Rio - Instagram

Nos últimos dias, Gleisi gravou para alguns candidatos à Câmara carioca, muitos dos quais resistentes ao apoio do partido à reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD). A coligação foi costurada pela própria Gleisi nacionalmente.

Uma delas, Professora Fátima Lima, descumpre abertamente a diretriz partidária e apoia a candidatura de Tarcísio Motta (PSOL) para prefeito.

A situação gerou estranhamento do presidente do PT da cidade do Rio de Janeiro, Tiago Santana. "Fui procurado por candidatos que queriam saber qual o critério das escolhas feitas para as gravações [por Gleisi], mas eu também não sei", diz Santana, ele próprio candidato a vereador no Rio.

Questionada pelo Painel, a presidente do PT diz que tem gravado para quem pede a ela. "Se é candidato do PT, eu gravo. Chegam dezenas por dia", afirma.