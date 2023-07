São Paulo

O empresário Tito Bessa Junior, dono da rede de moda TNG, deixou a presidência da Ablos (associação que reúne os lojistas de menor porte nos shoppings) para se concentrar na reestruturação de sua empresa, que pediu recuperação judicial no mês passado. Bessa Junior, que liderou os movimentos do setor na pandemia, sai do cargo mas permanece na Ablos.

Tito Bessa Junior, dono da rede de moda TNG, deixa a presidência da Ablos (associação que reúne os lojistas de menor porte nos shoppings) - Gabriel Cabral/Folhapress

Quem entra no lugar é o empresário Mauro Francis, dono de uma rede de lojas de roupa de festa chamada Marília Marques, com sete unidades em seis estados.

A primeira bandeira levantada por Francis vai ser a pressão pela troca do IGP-M pelo IPCA no cabo de guerra entre lojistas e proprietários de imóveis comerciais em torno do índice para correção de aluguéis.

com Mariana Grazini e Andressa Motter