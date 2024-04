Dez pessoas morrem em incêndio em pensão no centro de Porto Alegre

São Paulo

Um incêndio de grandes proporções em uma pensão na região central de Porto Alegre provocou a morte de dez pessoas na madrugada desta sexta-feira (26).

Outras seis pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e levadas para atendimento médico.

Incêndio destrói pensão e causa nove mortes na região central de Porto Alegre - Evandro Leal/Agência Enquadrar/Folhapress

O prédio de três andares, na avenida Farrapos, pegou fogo no meio da madrugada. O incêndio chegou a ser controlado, mas as chamas voltaram a tomar conta do imóvel por volta das 5h.

Os corpos foram encontrados durante a varredura nos bombeiros no local.

Uma pensão funcionava no local em situação irregular, sem alvará e plano de segurança. O incêndio ocorreu perto de um posto de combustíveis, o que assustou ainda mais moradores vizinhos ao prédio e motoristas que passavam pelo local.

O prédio ficou completamente destruído. Segundo os bombeiros, os corpos das nove vítimas foram encontrados carbonizados.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se manifestou em suas redes sociais dizendo que a morte de pessoas no incêndio "consterna profundamente".