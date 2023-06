Brasília

Uma das artistas que mais faturam com licenciamento no país, Ana Maria Braga, do Mais Você, da TV Globo, fechou com a Maggi, da Nestlé, e será embaixadora dos alimentos processados conhecidos pela Galinha Azul.

A empresa busca ampliar sua presença no país. Hoje, ela está em 30 milhões dos 74 milhões de domicílios. Em entrevista por e-mail, Ana diz que valoriza produtos frescos, mas que a comida pronta, condenada por chefs, é uma aliada.

Ana Maria Braga e Louro Mané - 14.out.2022-Camilla Maia/Divulgação



Maggi tem a Galinha Azul como mascote. O Louro Mané atrapalha? O Louro continua como parte fundamental da minha equipe, cozinha e história. A parceria com a Maggi e a Galinha não afeta o papel do Louro. Ele estará presente em todas as nossas aventuras culinárias. Acho que essa amizade rende um belo caldo!

Você terá de usar somente produtos da marca em seu programa? A parceria é para os canais digitais e pontos de venda. Não inclui o programa.

Qual será seu papel? Quero mostrar como é possível usar os caldos e temperos e preparar pratos deliciosos e práticos. Eu já fazia isso como consumidora. Vou compartilhar nas redes sociais dicas, receitas e ideias de como usar esses produtos de maneira criativa.

Usa processados na sua cozinha? Valorizo muito ingredientes frescos, mas uso também os temperos processados. São ótimos aliados.

Muitos chefs condenam o uso de temperos prontos. O que pensa? Cada um tem seu estilo de cozinha, suas preferências, e isso deve ser respeitado. Mas é importante reconhecer que os temperos prontos são uma opção viável e vantajosa.

O negócio segue um contrato padrão de uso de sua marca ou tem um modelo diferente? Não se enquadra em um contrato padrão. Essa parceria será uma cocriação. Trabalharemos em conjunto para desenvolver conteúdos e iniciativas que agreguem valor aos consumidores. Minha participação envolverá o engajamento em todas as campanhas digitais e em conteúdos exclusivos [na internet].

Qual seu prato favorito? Tenho um paladar aberto aos sabores do mundo. Gosto muito de comida mineira e italiana. Agora, estou apreciando a gastronomia da Tailândia, com seu sabor apimentado.

Tem algum sonho não realizado? Tenho muita vontade de ter tempo para pescar. Meu sonho é voltar para as bacias do Amazonas e pescar um filhote enorme de uns 2,5 metros.

RAIO-X

Formação: Ciências Biológicas, pela Unesp

Carreira: Iniciou no jornalismo da Rede Tupi e, depois, ingressou na Editora Abril, onde atuou como diretora comercial de revistas de moda. Depois, migrou para a RecordTV, onde apresentava o Note e Anote. Desde 1999, lidera o Mais Você