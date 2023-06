São Paulo

A Natura avalia quais medidas poderiam ser tomadas contra o Boticário, que recentemente assumiu publicamente um posicionamento de ESG igual ao seu sem passar pelo processo de certificação do chamado Sistema B.

ESG é a sigla do inglês Enviromental, Social and Governance que significa o conjunto de políticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa adotadas por uma empresa.

O Sistema B é uma espécie de selo de qualidade da ESG e, para consegui-lo, as empresas precisam passar por um processo longo e rigoroso de auditoria.

A Natura obteve esse atestado em 2020 e, para mantê-lo, paga cerca de R$ 55 mil por ano.

Existe uma taxa de renovação e um valor fixo a ser pago de acordo com o faturamento da empresa.

Quem é aprovado passa a exibir um discurso de marketing conhecido como "do-para". A empresa deixa de ser a melhor "do" mundo e passa a ser a melhor "para" o mundo.

Basta verificar as publicações do Boticário nas redes sociais e compará-las com as da Natura, de anos atrás, para perceber a semelhança.

Contudo, não pode ser considerado plágio. Isso porque o conceito "do-para" não é exclusivo do Sistema B.

E é justamente isso que incomoda a Natura. Reservadamente, representantes da empresa afirmam que a situação enfraquece o Sistema B e o engajamento das certificadas, que hoje somam cerca de 300 no país e mais de 7 mil no mundo.

Relatos indicam que a líder do mercado de beleza ainda avalia que medidas poderiam ser tomadas. Oficialmente, no entanto, ela não quis comentar.

Em nota, o Sistema B disse que não é necessário que uma empresa integre o movimento para dizer que quer ser melhor para o mundo ou que se tornou uma companhia B. Disse também que a geração de resultados além do lucro, oferecendo impacto positivo para o meio ambiente e a sociedade, é defendido por diversas organizações que buscam a implementação de uma nova economia.

"Ter essa ideia difundida e ver empresas que queiram seguir o que defendemos é um caminho necessário para que possamos realmente ter uma mudança sistêmica no modelo de se fazer negócios. As Empresas B certificadas lideram o movimento e por terem práticas de gestão exemplares, serão sempre uma vitrine para seus segmentos, guiando tendências e influenciando outros negócios. Estimulamos, inclusive a troca entre todos visando colaboração da melhoria do ambiente de negócios", afirma a organização.

O Grupo Boticário não quis comentar.

