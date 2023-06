Brasília

Empresários da construção civil tentam convencer a Caixa Econômica Federal a ampliar os recursos destinados ao financiamento da habitação para imóveis entre R$ 350 mil e R$ 500 mil.

Hoje, imóveis nessa faixa de preço, que o setor chama de intermediária, encontram-se num limbo de mercado.

Vista aérea da região de Pirituba, na zona norte de São Paulo - Danilo Verpa - 24.mar.2022/Folhapress

Nas conversas com o banco estatal, afirmam que, para imóveis de até R$ 350 mil, há dinheiro do FGTS. E que os bancos preferem usar os recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) para financiar imóveis para a alta renda, acima de R$ 500 mil.

As construtoras consideram haver potencial de venda entre R$ 350 mil e R$ 500 mil.

As conversas avançaram na Caixa, mas as empresas, representadas pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), avaliam que será preciso uma ação junto ao Palácio do Planalto.

Com Diego Felix