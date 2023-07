São Paulo

O ator e empresário Luciano Szafir fez sua estreia no mercado do luxo. Juntamente com um sócio, ele inaugurou a plataforma de ecommerce "Sua Compra Prime" e investirá R$ 5 milhões em dois anos.

Com sua fama, pretende atrair o público AAA que busca comodidade. A ideia é vender até lancha de R$ 1 milhão e entregá-la onde o comprador quiser.

Luciano Szafir aposta em sua imagem e expertise no mercado de luxo para atrair clientes - Reprodução/Instagram



De onde surgiu essa ideia?

Passei quase cem dias no hospital [ele teve Covid]. [Nesse período] Conversando com o Washington [Pires, seu sócio], eu disse que sentia falta de uma plataforma voltada para o luxo. Muitos amigos com poder aquisitivo altíssimo não sabiam como chegar a determinados produtos. Então, eu pensei nessa plataforma, em que sou quase um mordomo, um concierge, para quem quer comprar algo de qualidade e, muitas vezes, não têm esse conhecimento que a gente atingiu.

Usar a sua imagem facilita?

Grande parte dos nossos fornecedores são conhecidos meus. São pessoas que representam grandes marcas. Teve um amigo para quem contei a ideia e ele disse: 'você é louco, mas a gente vai junto com você'. Temos dois certificados de garantia que já servem como atestado de qualidade. O primeiro é o certificado das marcas [vendidas na plataforma]. O segundo é a expertise que fui adquirindo durante a vida. Nem todos os fornecedores eu conhecia. Alguns nos receberam com uma resistência inicial. Estamos construindo passo a passo. O objetivo é incluir mais fornecedores e dar o próximo passo.

Quando a plataforma estará completa?

Acredito que até o ano que vem já teremos a implantação total. Eu não tinha noção de quão difícil é trabalhar a segurança de uma plataforma e evitar as fraudes.

Vocês planejam um investimento de R$ 5 milhões para os próximos dois anos. Como está montada a operação?

Nosso objetivo é atingir um público que talvez não tenha esse conhecimento de comprar [via internet] um carro e um barco, por exemplo. Fizemos uma pesquisa para entender e vimos que seria interessante não só manter uma plataforma [de vendas] com outros produtos, mas trabalhar o luxuoso, o classe A. Então, as marcas que os fornecedores já fazem as entregas, seguem de uma forma padrão. Não vamos reinventar a roda. Um carro, um barco, ou mesmo um relógio de luxo, terão entregas diferentes. No nosso site, você compra até uma lancha de R$ 1 milhão.

Raio-X | Luciano Szafir, 54

De origem judaica, Luciano Szafir, 54, é filho de empresários e atua como modelo e ator há quase 40 anos. É pai de Sasha Meneghel, fruto da união com a apresentadora Xuxa Meneghel, David e Mikael, filhos do atual casamento com a empresária Luhanna Melloni.