São Paulo

A Vale Ventures, divisão de investimentos da Vale em startups, anuncia nesta quarta (12) a compra de uma participação minoritária na Allonia, empresa de biologia sediada em Boston (EUA).

A Allonia desenvolve uma tecnologia que pode alterar a forma como os processos da mineração são desenvolvidos, melhorando sua qualidade (por meio da retirada de impurezas) e reduzindo o impacto ambiental.

Prédio da Vale no Rio de Janeiro - Pilar Olivares - 20.ago.2014/Reuters

A Vale é acionista da Samarco, mineradora responsável pelo maior desastre ambiental na região de Mariana (MG) provocado pelo rompimento de uma barragem.

Na primeira rodada de investimentos, a Allonia captou US$ 30 milhões (R$ 146 milhões). A Vale entrou com US$ 3 milhões.

A Vale afirma que a tecnologia da startup pode ser utilizada ainda na biomineralização de gás carbônico, processo em que o CO2 é capturado e transformado em mineral.

Para as próximas captações, a Vale Ventures afirma que está focada em startups de tecnologia que trabalhem com ferramentas que levem à diminuição das emissões de carbono, redução do desperdício e do impacto ambiental no processo de mineração, transição energética e novas tecnologias que mudem a forma de administração do setor.

Ao todo, o fundo deve totalizar US$ 100 milhões em investimentos nos próximos anos.

Com Diego Felix