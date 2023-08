São Paulo

A fabricante de helicópteros Helibras, da Airbus, assinou contrato com a PAX Aeroportos para garantir a permanência de sua sede no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por mais 20 anos.

De acordo com a companhia, o contrato para cessão de uso da área é o primeiro do tipo assinado pela PAX, concessionária controlada pela XP Asset que venceu, no ano passado, o leilão pelo controle do Campo de Marte.

Helicóptero H225M da Marinha, fabricado na Helibras - Igor Gielow - 12.mai.2023/Folhapress

"Essa iniciativa demonstra a confiança que o grupo Airbus deposita no mercado brasileiro de helicópteros", diz a companhia em nota.

Com Diego Felix