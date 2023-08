São Paulo

Levantamento da Cirium, empresa de análise de dados da aviação, mostra que a Latam é a companhia mais pontual em Congonhas (SP). Oito em cada dez voos, em um total de 38 mil, pousaram dentro do horário programado entre julho de 2022 e junho de 2023

Para medir o indicador de pontualidade (OTP, on-time performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto.

Avião da Latam em manobra para decolagem na pista principal do aeroporto de Congonhas - Eduardo Knapp - 08.jun.2022/Folhapress

Em Congonhas, a Latam opera voos para 21 destinos nacionais, sendo que o aeroporto Santos Dumont (RJ) recebe o maior volume, com 310 voos semanais. A meta para este ano é superar a marca de 80 mil voos no terminal e encerrar 2023 com 15% mais viagens do que no ano passado.

Com Diego Felix