Brasília

A Akad, seguradora digital que tem o fundo GP como sócio, fechou parceria com a Stone para acelerar as vendas de seguros para pequenas e médias empresas.

Com o acordo, a Akad incorpora automaticamente 40 mil clientes da Stone para sua base do Seguro Empresarial.

Maquininha de cartão de crédito e débito da Stone - Divulgação

A projeção é que até o fim deste ano alcance 80 mil clientes.

"O potencial de crescimento é grande porque no Brasil apenas 13% dos estabelecimentos possuem algum tipo de seguro empresarial", disse Danilo Gamboa, CEO da Akad. "Nos EUA e na Europa, esse percentual chega a 80%."

Ainda segundo o executivo, o mercado de seguros para empresas no país movimenta cerca de US$ 9 bilhões (3,5% do PIB) e a meta é chegar a US$ 27 bilhões (10% do PIB) nos próximos anos.

Segundo o executivo, o lojista que possui uma Stone poderá contratar o seguro automaticamente. Hoje, a marca possui 1,5 milhão de maquininhas e a parceria abrange cerca de 1 milhão em todo o país.

A apólice é um combo que com 15 tipos de cobertura. As principais são incêndio, roubo e pane elétrica até R$ 100 mil. A mensalidade é de cerca de R$ 100 debitados automaticamente no valor a ser pago pela Stone ao lojista.

A Akad foi criada pela GP e Cyberlabs (maior empresa de Inteligência Artificial da América Latina, fundada por Marcelo Salles fundador de empresas como o iFood e Movile.

Com Diego Felix