As empresas inadimplentes registraram em abril o maior percentual de regularização de contas após a negativação. De acordo com dados da Serasa Experian, cinco em cada 10 contas abertas após 60 dias de atraso foram quitadas pelas companhias, atingindo um índice de recuperação de crédito de 48,5%, o maior desde agosto de 2021 —última vez que ficou acima dos 50%.

Dívidas com valores acima de R$ 10 mil, que costumam apresentar maior risco à saúde financeira da empresa, foram as mais ressarcidas. Em seguida estão contas até R$ 500 e as de R$ 500 a R$ 1.000.

Balcão de atendimento do Feirão Limpa Nome da Serasa - Karime Xavier - 29.nov.2022/Folhapress

Luiz Rabi, economista da Serasa, afirma que a leve alta de 0,56% na atividade econômica em abril pode ser um dos motivos que explicam a recuperação de crédito das empresas. Em conjunto com as datas comemorativas do período, como a Páscoa, as empresas foram beneficiadas por mais injeção de dinheiro no caixa.

Segundo a Serasa, mais de 60% das contas eram recentes e estavam atrasadas a menos de um mês. Em seguida ficaram contas com 60 dias de atraso (41%), 90 dias (31,6%), 180 dias (23,0%), as que completaram 1 ano (20,1%) e as que já excederam 1 ano (9,1%).

O Piauí teve o maior volume de pagamentos, com quase 69% das contas quitadas. Paraíba (61,3%) e Tocantins (60,7%) fecham o topo de bons pagadores.

O Rio de Janeiro, por outro lado, foi o estado que menos regularizou dívidas no país, com um percentual de 38% das contas pagas. São Paulo e Alagoas (43%) empatam logo em seguida.

Com Diego Felix