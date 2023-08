Brasília

O BNDES só aguarda que o Banco Central cancele a licença do banco do Sebrae para dar início às operações de financiamento a empresas de pequeno porte por meio de um novo fundo garantidor, o FG Sebrae.

De partida, o fundo contará com R$ 1,3 bilhão para avais a empréstimos de até R$ 10 bilhões destinados a empreendedores que hoje não conseguem linhas de capital de giro em bancos tradicionais.

Décio Lima, presidente do Sebrae - Denner Ovidio/Divulgação

O cancelamento pelo BC é importante porque os R$ 650 milhões do Sebrae, que antes compunham o capital próprio exigido pela autarquia, serão destinados ao fundo garantidor.

"Com a Selic no patamar que está hoje seria impossível ter um banco com a finalidade de fomentar o pequeno negócio nesse país", disse à coluna, Décio Lima, presidente do Sebrae.

Por isso, segundo ele, preferiram cancelar o projeto da instituição financeira própria para destinar os recursos ao fundo garantidor.

A destinação já foi aprovada pelo conselho do Sebrae. O BNDES tem assento.

O banco confirmou que, assim que o BC liberar os R$ 650 milhões, o fundo será capitalizado para fomentar mais operações.

Com Diego Felix