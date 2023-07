Brasília

A equipe econômica e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) tentam achar uma saída para que a nova proposta de financiamento às exportações de bens e serviços, hoje travadas, supere as restrições do arcabouço fiscal.

No centro dessa discussão está a proposta de dar mais poderes para a ABGF (Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias), vinculada ao Ministério da Fazenda.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad (esq.) o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - Evaristo Sá - 28.nov.2022/AFP

Pelo modelo vigente, a entidade garante as exportações de serviços pelo BNDES por meio de seguros e garantias adicionais dadas pelos países.

O calote de Venezuela, Cuba e outros países em dificuldades financeiras nas obras feitas por empreiteiras investigadas pela Lava Jato foi coberto por essas apólices.

Naquele momento, os países chegaram a dar garantias adicionais: produtos de exportação, como o petróleo (Venezuela), tabaco, açúcar e rum (Cuba). No entanto, eles são de difícil execução.

Por isso, a ideia na mesa é fazer com que a própria ABGF opere, além de seguro, com garantias soberanas (dos próprios países). Neste caso, a execução seria feita via bancos centrais, segundo envolvidos nas discussões do projeto.

O problema é que, no modelo que prevê garantia soberana como garantia adicional, a parte não coberta pelo seguro teria de ser paga pelo Orçamento da União.

E isso esbarra no arcabouço fiscal em discussão no Congresso porque, esse gasto, além de extraordinário, teria de furar a fila das despesas empenhadas.

A equipe econômica resiste, mas técnicos envolvidos nas discussões defendem que o risco de que essa situação limite ocorra é muito baixo.

Isso porque, o índice de inadimplência desses contratos é muito baixo e, pela matemática da arrecadação de prêmios de seguros, a conta se paga até que o devedor realize o pagamento. Foi o que ocorreu, inclusive, com Venezuela e Cuba.

Com Diego Felix