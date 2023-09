São Paulo e Brasília

A Abranet (Associação Brasileira de Internet) formalizou, nesta terça (12), sua desfiliação do Conar, entidade responsável pela autorregulação da publicidade no país.



A decisão ocorre uma semana após o veto do Conar a um anúncio da Abranet em favor das compras parceladas sem juros.

O debate sobre compras parceladas sem juros no cartão de crédito movimentou empresas do setor nos últimos dias - Pixabay



De acordo com a associação, a campanha em questão defendia os pontos de vista de empresas de maquininhas e comerciantes, que são contra o lobby dos bancos no Congresso pelo fim do parcelado sem juros.



A associação acusa o Conar de censurar uma campanha de caráter informativo.



Nas últimas semanas, os bancos passaram a defender mudanças nas compras parceladas sob o entendimento de que a inadimplência nessa modalidade é alta.



Por negar ser contrária ao parcelado sem juros, a Febraban acionou o Conar e pediu a suspensão da campanha da Abranet.



Em seu comunicado de desfiliação, a Abranet diz que o Conar se tornou protagonista no debate pela redução dos juros do rotativo do cartão, "ajudando os bancos favoráveis à não competição".



"A campanha da Abranet foi informativa, alertando os milhões de vendedores e compradores sobre o que ocorria na intrincada discussão nos bastidores de Brasília. Mesmo diante dessa realidade, o Conar resolveu censurar a campanha da Abranet. E o fez a pedido da Febraban, em nome de Bradesco, Itaú e Santander", afirma no comunicado Carol Conway, presidente da associação.



A Abranet diz que é filiada ao Conar desde 1996 e sempre acreditou no modelo de defesa da livre expressão e competição do órgão de regulação.



"Infelizmente, não restou outra alternativa a não ser a desfiliação", diz Conway.

Procurado, o Conar não se manifestou até o momento.

Com Diego Felix