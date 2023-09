São Paulo

A chinesa BYD vendeu 603 carros no último sábado (23) e dobrou o recorde de 309 unidades comercializadas em um dia no Brasil, número que havia sido batido em julho.

Recém-chegada ao país, a montadora afirma que o BYD Dolphin liderou as vendas no dia, com 226 unidades, seguido pelo Song Plus DM-i (208) e BYD Seal (122). Outro modelos, como o Yuan (39 carros vendidoAs), Tan (7) e Han (1) completam a lista.

A BYD é a marca com os carros elétricos mais baratos do Brasil - Angelika Warmuth - 10.set.2023/ Reuters

A marca foi registrado durante uma ação da companhia, o Electric Day, durante a qual as concessionárias oferecem descontos e condições especiais para compradores.

Os números mostram que, em um dia, a BYD vendeu mais do que todas as concorrentes somadas no mês de agosto. De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), no mês passado foram comercializados 1.167 carros totalmente elétricos no Brasil, sendo 656 deles (56% do total) da BYD.

Com valor de compra muito abaixo dos competidores diretos, como o Volvo XC40, a BYD afirma já ter comercializado mais de 4.500 unidades do Dolphin desde o seu lançamento, em junho.

Com Diego Felix