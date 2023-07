Ranking Folha-Mauá: Chinês BYD Yuan Plus é o melhor do ano entre SUVs compactos elétricos

São Paulo

A BYD confirmou no início do mês que vai fabricar carros no Brasil. As fábricas serão construídas na Bahia, e haverá tanto modelos híbridos como elétricos em produção.

Enquanto a produção não tem início, a empresa chinesa segue importando seus automóveis para o mercado nacional. Um dos veículos disponíveis é o Yuan Plus, que se destacou no Ranking Folha-Mauá 2023.

BYD Yuan Plus foi destaque no segmento de SUVs elétricos - Divulgação

O modelo obteve as melhores marcas tanto no consumo de energia como no desempenho.

Em breve, será a vez do BYD Dolphin passar pelo teste Folha-Mauá. O hatch compacto estreou neste mês e já registra filas de espera nas concessionárias da marca chinesa.

A montadora, que já produz ônibus elétricos em Campinas (interior de São Paulo) vai concorrer com outra gigante do mercado asiático: a GWM. As marcas esperam liderar a transição elétrica do modal de transporte brasileiro, mas também terão modelos híbridos flex em seus portfólios.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.