São Paulo

A Edenred Mobilidade, braço de negócios da Edenred com a Ticket Log e Repom, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial para clientes que buscam combustível mais barato. De acordo com a companhia, a economia de empresas no abastecimento da frota pode ultrapassar os R$ 3.000 por mês.

A ferramenta, chamada de TED, faz todo o trabalho de gerenciamento de frota dos automóveis de empresas. Entre as facilidades, está a identificação de pontos de abastecimento com preços mais competitivos, registro de volume abastecido, distância de deslocamento dos motoristas e rotas utilizadas.

Preço de posto de posto de gasolina reajustado, na avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo - Danilo Verpa - 01.mar.2023/Folhapress

"O TED automatiza o ganho de resultados das frotas, identificando oportunidades e recomendando melhorias, que, se forem aceitas, são executadas e quantificadas", afirma Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil.

A inteligência artificial sinaliza comportamentos dos motoristas que podem levar a gastos desnecessários, além de identificar distorções no desempenho do carro, como a marcação arredondada do hodômetro (medidor de quilometragem).

Para os gestores de frota, o serviço indica regras para adequar o consumo de combustível e próximo período para abastecimento, inclusive mostrando se a frota pode abastecer aos finais de semana e feriados.

Com Diego Felix