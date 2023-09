São Paulo

Recém-lançado pela Apple, a pré-venda do iPhone 15 bateu recorde no ecommerce do Magazine Luiza.

Na comparação com a primeira semana de vendas do iPhone 14, houve um crescimento de 270% em compras do novo modelo, o maior já registrado para um produto Apple no site da varejista.

O Magalu afirma ter feito um esquema especial de entregas para quem comprou na pré-venda e a expectativa é de que os clientes recebam o produto ainda nesta sexta (29), data em que o celular passa a ser comercializado normalmente no site e nas lojas físicas.

O iPhone 15 é o novo lançamento da Apple - Justin Sullivan - 12.set.2023/Getty Images via AFP

O iPhone 15 pode ser encontrado em faixas de preço que vão de R$ 6.569 na versão 128 GB, até R$ 11.249 na versão Pro Max de 512 GB.

A Magalu mobilizou a logística de encomendas direcionando carros exclusivos para as entregas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e João Pessoa.

Nas outras cidades, os clientes devem receber o iPhone 15 em até 48h.

"Nesta semana, nossa operação está mobilizada para fazer a entrega de iPhone 15 mais rápida do mercado", diz Décio Sonohara, diretor-executivo de logística do Magalu.

Com Diego Felix