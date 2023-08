Brasília

O anúncio de prejuízo do Magazine Luiza pelo segundo trimestre consecutivo aumentou a preocupação dos sócios do KaBuM!, e-commerce especializado em games e produtos de tecnologia, em chegar a um desfecho na disputa com a varejista.

Leandro e Thiago Ramos, fundadores do KaBuM!, tentam reverter a venda, realizada em 2021, por não terem recebido o combinado até o momento.

Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu, durante a 30ª Liquidação Fantástica - 06.jan.2023-Adriano Vizoni/Folhapress

Com os resultados negativos e a concorrência com a China, o Magazine se afasta cada vez mais de acertar a conta, que segue sendo discutida em uma corte de arbitragem.

Os irmãos Ramos exigem o cumprimento do contrato assinado com a varejista. A primeira parcela, no valor de R$ 1 bilhão, foi paga, mas o Magazine Luiza não honrou com restante do acordo, no valor de R$ 2,5 bilhões em ações. Querem que o negócio seja desfeito ou, então, que a varejista complete o valor acordado, de R$ 3,5 bilhões.

O Magazine Luiza teve prejuízo de cerca de R$ 200 milhões no segundo trimestre, segundo anúncio ao mercado nesta segunda (14). A empresa teve prejuízo de R$ 391 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Com Diego Felix