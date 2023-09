O país possui cerca de 500 empresas de apostas esportivas em atividade, mas somente 15% delas terão capital suficiente para sobreviver após a regulamentação do marco legal, que vigora desde julho.

É o que mostra um levantamento feito pela Hands, uma empresa de inteligência de dados.

Plataformas virtuais de apostas esportivas agora seguem regras definidas por novo mercado legal - 11.ago.2023-Getty Images

Segundo José Venâncio, sócio da Hands, embora exista espaço para crescimento desse mercado no país, a nova legislação exigiu R$ 30 milhões a serem pagos de partida para a licença de operação.

"Esse valor se paga em cinco anos de operação [valor da licença], mas é muito difícil que empresas de menor porte consigam ter fôlego para suportar até lá", disse Venâncio.

Para ele, essa exigência abre espaço para operações de fusões e aquisições.

"Grandes grupos estrangeiros poderão ingressar no país adquirindo uma empresa de menor porte, por exemplo."

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Pelas novas regras vigentes, as empresas pagarão 18% em impostos sobre as receitas geradas pelas apostas.

No Brasil, esse mercado ainda é pequeno para os grandes competidores globais de apostas. Na Europa, ele representa 45% das receitas globais. O peso da América do Sul é de 10%. No entanto, para Venâncio, a regulamentação do marco legal tende a impulsioná-lo.

Com Diego Felix