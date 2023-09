Brasília

O governo do Tocantins assinou, nesta terça (5), um acordo com a Mercuria Energy Trading S/A para a qualificação e certificação da geração de créditos de carbonos do estado.

Com a efetivação do processo, Tocantins será o primeiro a comercializar créditos de carbono no mercado voluntário para empresas do mundo interessadas em adquiri-los como "hedge". Ou seja: anular uma emissão de poluente na Ásia, por exemplo, com a compra desse crédito.

Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins - Secom TO/Divulgação

O avanço desse mercado incentiva a preservação de áreas florestais no estado.

"Há mais de 15 anos estamos preparando o estado para esse momento que coloca o Brasil na vanguarda do enfrentamento da crise climática mundial", disse o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Pelo acordo, a Mercuria, uma das maiores empresas do mundo no segmento de energia e commodities, se compromete a investir R$ 20 milhões em serviços técnicos para o cumprimento dos requisitos de qualificação em um padrão internacional e geração de créditos de carbono. Outros R$ 10 a 20 milhões serão investidos no registro desses créditos, o que permitirá ao Tocantins tornar-se elegível para atuar no mercado de carbono voluntário e utilizar os seus ativos ambientais como forma de gerar recursos para investir na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável.

A parceria foi viabilizada por meio da Tocantins Carbono, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada pela Tocantins Parcerias (Topar) e a Mercuria, empresa selecionada por chamamento público.

A Tocantins Carbono será responsável por conduzir os processos de certificação e tornar o estado elegível à geração de créditos de carbono de padrão internacional.

Com Diego Felix