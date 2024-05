O número de profissionais atualmente inscritos no programa Mais Médicos sob o governo Lula dobrou em relação a dezembro de 2022, último ano do mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo dados atualizados até abril deste ano, o governo federal tem 25.636 mil médicos em atividade no programa, ante 12.843 registrados em dezembro de 2022.

O médico venezuelano Alvaro Cordona, participante do programa Mais Médicos, atende paciente na UBS Vila Pirituba, em São Paulo, em 2015 - Karime Xavier - 12.mai.2015/Folhapress

Ao final de seu primeiro ano, o atual mandato do petista já havia registrado um salto de 70% em relação à gestão Bolsonaro: em dezembro de 2023, o número de médicos inscritos subiu para 21.794.

Inaugurado por Dilma Rousseff (PT) em 2013, o Mais Médicos passou por mudanças ao longo dos anos, especialmente durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro. A saída dos médicos cubanos em 2018 trouxe desafios para manter o atendimento à população.

Em 2019, para substituir o programa petista, foi criado o Médicos pelo Brasil, que teve dificuldades em sua implementação e não conseguiu preencher todas as vagas remanescentes do Mais Médicos.

Em 2023, ano em que completou dez anos, o programa federal foi retomado no governo Lula com recorde de inscritos, idade média mais elevada e o Paraguai na liderança do ranking de formação dos profissionais.

O Ministério da Saúde diz que aumentará em 28% o financiamento da atenção primária neste ano, totalizando um repasse de R$ 35 bilhões. Em 2023, a pasta executou R$ 27,3 bilhões para a área —ou seja, 28% a menos do que o previsto para agora.

Além do investimento no Mais Médicos, o ministério de Nísia Trindade pretende ampliar a oferta de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde com retomada das equipes multiprofissionais.

Segundo o governo, a equipe de saúde da família teve um aumento de 52% em 2023, na comparação com 2022.

A expansão resultou em um crescimento de 16% no número de consultas médicas realizadas e de 29% nos procedimentos realizados no período analisado.

Já na área da saúde bucal, a pasta diz que o programa Brasil Sorridente saltou de 385 equipes, em 2022, para 2,7 mil, em 2023.

SOM

Os cantores Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos - Rodolfo Magalhães/Divulgação

O cantor e guitarrista Felipe Cordeiro vai lançar o single "A Lambadeira" com a cantora e compositora Gaby Amarantos. Os dois são paraenses. A faixa chegará às plataformas de streaming em junho e estará presente no novo álbum de Cordeiro, produzido pelo próprio artista e que deve sair ainda no primeiro semestre deste ano. "É a primeira vez que a gente compõe e grava juntos, num feat. A música tem uma forte mistura tropical, com letra poética", diz Cordeiro.