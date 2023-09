São Paulo

Com itens da cesta básica de alimentos mais baratos, a indústria e as empresas de grande e médio porte dos setores de comércio e de alimentos tiveram que aumentar o consumo de energia para comportar a demanda em agosto.

Dados da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), que monitora a demanda por eletricidade em 15 ramos da atividade econômica, indicam que o comércio utilizou 1.633 megawatts médios em agosto, volume 10,2% maior do que o registrado para o mesmo período de 2022.

Fábrica de pão de queijo em Minas Gerais - Alexandre Rezende - 17.abr.2018/Folhapress

De acordo com a entidade, o segmento puxou mais energia do mercado livre em quase todos os estados brasileiros, com exceção do Amapá. As maiores taxas foram observadas nos subsetores varejistas de supermercados (10,3%), hipermercados (12,8%) e atacadista em geral (27,32%).

No setor de alimentos, o consumo médio foi de 2.691 megawatts —alta de 6,8% na comparação com agosto de 2022. Os subsetores com maior gasto de energia foram os de óleos vegetais (6,3%), abate de aves (9,5%) e abate de bovinos (9,6%).

Com Diego Felix