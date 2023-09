São Paulo

Em agosto, os consumidores gastaram menos dinheiro nos supermercados, porém realizaram mais compras. De acordo com o Índice de Consumo em Supermercados, feito pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com a Alelo, houve queda de 2,4% no valor gasto com alimentos e leve incremento de 0,4% nas transações em relação a julho.

Os resultados, de acordo com os economistas da Fipe, podem ser explicados pelo ritmo da inflação dos alimentos. Em agosto, o IPCA registrou deflação de 0,85% para o grupo de alimentação e bebidas, sendo que o subgrupo "alimentação em domicílio" caiu 1,26%.

Com preços mais baixos, consumidores estão gastando menos e comprando mais nos supermercados - Rubens Cavallari - 12.abr.2022/Folhapress

Os estados com a maior alta de consumo de alimentos nos supermercados em agosto foram Pará (22%), Minas Gerais (15,2%) e Acre (14%). Os estados com menor consumo foram Amapá (-4,3%), Goiás (-4,1%) e Amazonas (-3,4%).

Segundo o levantamento, no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, o volume e o valor das transações subiram 5,9% e 3,1%, respectivamente.

Para os restaurantes, que vão na mão contrária e lidam com a pressão inflacionária –alta de 5,7% no IPCA– houve uma queda de 2,3% no valor gasto pelos clientes e alta de 1,6% nas transações.

Na comparação com agosto de 2022, a queda nos gastos dos consumidores foi de 10,7%.

Com Diego Felix