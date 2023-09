São Paulo

A série "Sex Education" estreia nesta quinta (21) na Netflix ao mesmo tempo em que chega a 2.000 farmácias uma linha de lubrificantes íntimos, sex toys e preservativos produzidos pela farmacêutica brasileira Cimed em parceria com a empresa de streaming.

Com o lançamento, a Cimed tenta repetir seu sucesso mais recente, o dos hidratantes labiais Carmed produzidos com o aroma das balas Fini e que viraram hit a partir das redes sociais. O boom abriu caminho para a parceria com a Netflix e para o lançamento de dois novos produtos, os vibradores e os preservativos.

Sex toys, lubrificantes e camisinhas fazem parte da parceria da farmacêutica com a Netflix - Divulgação

O investimento no desenvolvimento da linha com "Sex Education" foi de R$ 2 milhões, levou quatro meses e deve marcar o avanço da farmacêutica na categoria de bem-estar sexual. A companhia conhece bem o segmento –a linha K-Med de lubrificantes íntimos responde por 60% desse mercado.

A expectativa da companhia é faturar R$ 25 milhões com a linha. As embalagens têm grafismos vistos em cenários da série e, no caso dos sex toys, são mais discretas; os produtos vêm em saquinhos.

João Adibe Marques, presidente da Cimed, diz que a parceria com o streaming servirá de laboratório para a empresa, tanto para novas parcerias já em negociação, quanto para ganhar e melhorar o espaço do bem-estar sexual nas farmácias.

Nos planos da Cimed estão a divulgação dos novos produtos por meio das redes sociais e de influenciadores. João Adibe diz que a empresa também quer abrir uma conversa respeitosa sobre o assunto e tornar os sex toys mais acessíveis (eles serão vendidos por cerca de R$ 150).

A campanha com a série da Netflix deve seguir até o fim do ano. Os novos produtos, porém, seguirão no portfólio da farmacêutica.